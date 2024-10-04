Уголовное дело против Алии Ишмуратовой передано в суд

Экс-чиновнице предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, перед судом предстанет предполагаемая пособница обвиняемой.
По версии следствия, в мае 2023 года Алия Ишмуратова, временно исполняя обязанности руководителя регионального управления Росимущества, действуя в интересах двух коммерческих организаций, подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу в виде их предоставления в собственность без торгов по льготной цене в размере 2,5% кадастровой стоимости, что повлекло ее снижение более чем на 180 млн руб. при отсутствии на это законных оснований.
Все необходимые документы были подготовлены представителем коммерческих структур, после чего обвиняемая предоставила документы для подписи должностному лицу, считает следствие.
Алия Ишмуратова была заместительницей Айвара Кинжабаева, покинувшего пост главы управления Росимущества в июле этого года. В августе стало известно, что Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Следствие считает, что чиновник продал свыше 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки приобрела коммерческая структура, подконтрольная заграничным владельцам.
Земли, о которых идет речь, предназначены для сельского хозяйства и не могут передаваться иностранцам, а часть территории является особо охраняемой природной зоной и не подлежит продаже. Октябрьский райсуд Самары арестовал бывшего чиновника до 7 октября включительно.