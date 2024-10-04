Уголовное дело против Алии Ишмуратовой передано в суд

По версии следствия, в мае 2023 года Алия Ишмуратова, временно исполняя обязанности руководителя регионального управления Росимущества, действуя в интересах двух коммерческих организаций, подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу в виде их предоставления в собственность без торгов по льготной цене в размере 2,5% кадастровой стоимости, что повлекло ее снижение более чем на 180 млн руб. при отсутствии на это законных оснований.