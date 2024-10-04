В Сочи УАЗ упал с обрыва в лесу из-за отказавших тормозов. Происшествие случилось вечером 3 октября в поселке Лазаревское.
Отец и сын возвращались домой с лесной пасеки. На одном из поворотов машина съехала с проселочной дороги и упала с обрыва. У автомобиля, предположительно, отказали тормоза.
52-летний водитель не мог передвигаться из-за множественных травм и сильной боли. Его 31-летний сын, получивший ссадины и ушибы, побежал на пасеку за помощью и вызвал спасателей.
«На автомобиле повышенной проходимости спасатели ЮРПСО МЧС России и лесники добрались до места происшествия. Чтобы безопасно эвакуировать травмированного сочинца, его уложили в носилки и крепко зафиксировали», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Пострадавшего подняли к дороге с помощью альпинистского снаряжения. Затем мужчину в машине транспортировали к скорой. Пострадавшего везли очень медленно, чтобы тряска на грунтовой дороге не доставляла дополнительной боли.
Мужчину доставили в больницу с подозрением на ушиб позвоночника и другими травмами. У его сына диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.