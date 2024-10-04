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В Кишиневе нашли убитой 29-летнюю гражданку Южной Кореи: Тело зарезанной женщины пролежало в квартире 3 недели, ее брат всегда был рядом

Жуткое преступление произошло в центре столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе найдено тело гражданки Южной Кореи — ее зарезали кухонными ножами.

В Кишиневе найдено разложившееся тело девушки из Южной Кореи. Ее зарезали. Ее брат оставался с телом в доме более 3 недель.

Гниющее тело молодой женщины нашли в частном доме.

Жуткое открытие произошло 3 октября утром, около 07:25, на улице Парасковья Дидык 1/А, в центральном секторе столицы, сообщили источники, близкие к расследованию.

Речь идет о 29-летней гражданке Южной Кореи. Прибывший на место судмедэксперт установил, что на поверхности трупа в разложившемся состоянии застряли два кухонных ножа: один в горле, другой в груди.

В том же доме был найден брат потерпевшей, 27-летний молодой человек, который все это время находился вместе с телом в доме. Он рассказал полиции про суицид, но на самом деле речь идет об убийстве. Парня задержали на 72 часа.