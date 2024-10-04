В Кишиневе нашли убитой 29-летнюю гражданку Южной Кореи: Тело зарезанной женщины пролежало в квартире 3 недели, ее брат всегда был рядом

В Кишиневе найдено тело гражданки Южной Кореи — ее зарезали кухонными ножами.
В Кишиневе найдено разложившееся тело девушки из Южной Кореи. Ее зарезали. Ее брат оставался с телом в доме более 3 недель.
Гниющее тело молодой женщины нашли в частном доме.
Жуткое открытие произошло 3 октября утром, около 07:25, на улице Парасковья Дидык 1/А, в центральном секторе столицы, сообщили источники, близкие к расследованию.
Речь идет о 29-летней гражданке Южной Кореи. Прибывший на место судмедэксперт установил, что на поверхности трупа в разложившемся состоянии застряли два кухонных ножа: один в горле, другой в груди.
В том же доме был найден брат потерпевшей, 27-летний молодой человек, который все это время находился вместе с телом в доме. Он рассказал полиции про суицид, но на самом деле речь идет об убийстве. Парня задержали на 72 часа.