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В Самаре четыре автомобиля столкнулись паровозиком 3 октября

В Самаре 63-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris спровоцировал массовую аварию.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 3 октября, в 17:30 в Самаре произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств. Аварию спровоцировал 63-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Мужчина ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Ташкентской. В районе дома № 43А 1-го квартала поселка Мехзавод он врезался в автомобиль LADA Granta, за рулем которого находился 23-летний парень, — рассказали в пресс-службе.

В результате удара отечественная легковушка столкнулась с LADA Vesta под управлением 44-летнего водителя. После этого Vesta продолжила движение, ее откинуло на Volkswagen с 41-летней автомобилисткой.

К счастью, из людей никто не пострадал. Металлические повреждения получили только машины. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.