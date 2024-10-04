В Самаре четыре автомобиля столкнулись паровозиком 3 октября

— Мужчина ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Ташкентской. В районе дома № 43А 1-го квартала поселка Мехзавод он врезался в автомобиль LADA Granta, за рулем которого находился 23-летний парень, — рассказали в пресс-службе.
В результате удара отечественная легковушка столкнулась с LADA Vesta под управлением 44-летнего водителя. После этого Vesta продолжила движение, ее откинуло на Volkswagen с 41-летней автомобилисткой.
К счастью, из людей никто не пострадал. Металлические повреждения получили только машины. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.