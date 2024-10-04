Олбани
+10°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове уволилась заведующая детсадом, где дети поранились шприцами

В Ростове-на-Дону заведующая детским садом, в котором дети укололись шприцами, написала заявление об уходе с работы. Как рассказали «РГ» в региональном управлении СК России, проводится проверка обстоятельств ЧП в дошкольном учреждении.

Случай произошел еще 24 сентября на игровой площадке детсада. Мама двоих дошколят узнала от воспитательницы, что они поранились шприцами на прогулке. На следующий день она повела детей в медцентр, чтобы сделать анализы на гепатит В, С, сифилис и ВИЧ. Они показали отрицательный результат. Но медики предупредили, что для достоверности необходимо сдать кровь еще раз позже.

Через короткое время после инцидента в детсаду его заведующая написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Следственный комитет проводит проверку случившегося.

СК