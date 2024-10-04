В Ростове уволилась заведующая детсадом, где дети поранились шприцами

Случай произошел еще 24 сентября на игровой площадке детсада. Мама двоих дошколят узнала от воспитательницы, что они поранились шприцами на прогулке. На следующий день она повела детей в медцентр, чтобы сделать анализы на гепатит В, С, сифилис и ВИЧ. Они показали отрицательный результат. Но медики предупредили, что для достоверности необходимо сдать кровь еще раз позже.