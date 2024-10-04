Под Воронежем украли асфальтоукладчик

Выяснилось, что в июле этого года неизвестный мужчина на 201-м километре автодороги «Курск — Воронеж» украл оборудование, используя плоскогубцы для демонтажа. Их он оставил на месте преступления. Стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого в городе Шахты Ростовской области. Хотя мужчина отрицает свою причастность к краже, в соответствии со статьей 158 УК РФ ему грозит до шести лет тюрьмы.