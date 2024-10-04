ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС

Он также подчеркнул эффективность совместной работы с коллегами из стран СНГ, раскрыв подробности нескольких операций. В результате сотрудничества с Таджикистаном были задержаны четыре гражданина, объявленных в розыск за экстремистские преступления, а по информации из Узбекистана была пресечена деятельность террористической ячейки «Вилаят Хорасан» и задержаны члены «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам».