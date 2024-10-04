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ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС

Сотрудники ФСБ установили личности причастных к подготовке убийства офицеров из командования воздушно-космическими силами (ВКС). Об этом 4 октября заявил директор службы Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ в Астане.

Источник: РИА "Новости"

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран Евросоюза», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава ведомства отметил, что раскрытие произошло совместно с КГБ Белоруссии. Службы также совместно пресекли международную контрабанду военной продукции и драгметаллов из России.

Он также подчеркнул эффективность совместной работы с коллегами из стран СНГ, раскрыв подробности нескольких операций. В результате сотрудничества с Таджикистаном были задержаны четыре гражданина, объявленных в розыск за экстремистские преступления, а по информации из Узбекистана была пресечена деятельность террористической ячейки «Вилаят Хорасан» и задержаны члены «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию из Литвы. Отмечалось, что военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка государственной границы для нелегальной заброски агентуры и кражи ребенка.

ФСБ