В Калининградской области нашли семью заблудившихся грибников

ГУ МЧС России по Калининградской области сообщило о грибниках, которые потерялись в лесу.
Семья из трёх человек оправилась за грибами в лесной массив рядом с посёлком Грибки и потерялись. К счастью, у взрослых был телефон и они вызвали спасателей МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли грибников и вывели их из леса. Они также напомнили грибникам о правилах безопасности.
Ранее мы сообщали, что вместо грибов двум жительницам Калининградской области пришлось искать выход из леса. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, женщины заблудились в лесном массиве в районе Правдинского.