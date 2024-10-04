В Калининградской области нашли семью заблудившихся грибников

Семья из трёх человек оправилась за грибами в лесной массив рядом с посёлком Грибки и потерялись. К счастью, у взрослых был телефон и они вызвали спасателей МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли грибников и вывели их из леса. Они также напомнили грибникам о правилах безопасности.