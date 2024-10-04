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В Калининградской области нашли семью заблудившихся грибников

К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Источник: ГУ МЧС по Калининградской области

ГУ МЧС России по Калининградской области сообщило о грибниках, которые потерялись в лесу.

Семья из трёх человек оправилась за грибами в лесной массив рядом с посёлком Грибки и потерялись. К счастью, у взрослых был телефон и они вызвали спасателей МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли грибников и вывели их из леса. Они также напомнили грибникам о правилах безопасности.

Ранее мы сообщали, что вместо грибов двум жительницам Калининградской области пришлось искать выход из леса. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, женщины заблудились в лесном массиве в районе Правдинского.

МЧС