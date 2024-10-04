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В Норильске водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю школьницу

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

В Норильске 25-летний водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю школьницу. Госавтоинспекция Красноярского края возбудила уголовное дело.

Смертельная авария произошла вечером 3 октября на улице Маслова. По данным ГАИ, 25-летний водитель BMW выехал сбил девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате школьница погибла на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть бдительными на дорогах, особенно в тёмное время суток. Пешеходам рекомендуется надевать световозвращающие элементы на одежду в ночное время.