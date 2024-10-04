Житель Екатеринбурга 8 лет совершал налеты на банки, похитив около 40 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2015 по 2023 годы мужчина устроил налеты на 12 отделений банков, похитив из них более 39,8 млн рублей. Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам, заставляя открывать хранилище или отдавать деньги из кассы.