Нарушение правил безопасности могло послужить причиной возгорания в Хабаровском краевом музыкальном театре

«Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2024 года рабочими подрядной организации проводился ремонт кровли здания. По версии следствия, проводя сварочные работы, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени. Его действиям будет дана оценка в части уничтожения чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ)», — говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале профильного ведомства.