Житель Железногорска передал курьеру мошенников более 600 тысяч рублей

Все привело к тому, что под предлогом помощи в поимке мифического мошенника горожанка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Но они не успокоились на этом, они попросили ее помочь 70-летнему пенсионеру, которому тоже якобы нужно перевести деньги на безопасные счета. По их указанию она приехала к мужчине и взяла у него более 600 тысяч рублей, которые перечислила кураторам через банкомат.