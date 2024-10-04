Житель Железногорска передал курьеру мошенников более 600 тысяч рублей

Запутанная, на первый взгляд, история произошла в Железногорске. Но сыщики местной полиции разобрались в ней и установили, кто обманщик, а кто жертва. Началось все в того, что 30-летней женщине позвонило целое скопище народу, представились следователями, банкирами, сотрудниками безопасности. Однозначно — липовыми. Но женщина поверила аферистам, особенно после того, как ей в месенджере стали присылать фотографии полицейских документов.
Все привело к тому, что под предлогом помощи в поимке мифического мошенника горожанка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Но они не успокоились на этом, они попросили ее помочь 70-летнему пенсионеру, которому тоже якобы нужно перевести деньги на безопасные счета. По их указанию она приехала к мужчине и взяла у него более 600 тысяч рублей, которые перечислила кураторам через банкомат.
Кстати, пенсионера обманули, убедив, что ему нужно задекларировать наличность. Он собрал купюры в пакет и вручит прибывшему курьеру — то есть той самой 30-летней женщине. Она же узнала, что все это время была участницей преступной операции, только в полиции, куда ее доставили. Заведено два уголовных дела по статье «Мошенничество».