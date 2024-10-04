В Пермском крае выясняют причину загадочной гибели 19-летнего юноши

Расследование причины загадочной гибели 19-летнего юноши проводится в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».
Как рассказывает издание, трагедия произошла в Чусовом. Информация о происшествии была опубликована в сообществе «ЧП Чусовой» утром 2 октября. На прикреплённой фотографии было видно подростка, смотрящего в камеру с дипломом в руках. Сообщалось, что молодой человек скончался.
В комментариях к публикации местные жители начали обсуждать причины смерти юноши. По одной из версий, он был забит до смерти неизвестными.
«Говорят, его избили, запинали толпой, нашли по Фрунзе за оперой. Царство небесное, мягких облачков», — написал местный житель Савелий.
Среди комментаторов также обнаружилась и преподаватель погибшего, которая отметила, что в отношении мальчика было совершено «бесчеловечное преступление».
«Знаю его только с хорошей стороны. Он учился в школе, где я работаю. Умничка, спокойный, контактировал со всеми и ни разу не видела за годы учебы, чтобы с кем-либо конфликтовал. И от этого ещё страшнее. Это преступление просто бесчеловечно…» — написала Ирина.
В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели молодого человека.
«Следователями устанавливаются обстоятельства смерти молодого человека. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая в настоящий момент не завершена», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.