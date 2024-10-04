В Пермском крае выясняют причину загадочной гибели 19-летнего юноши

«Знаю его только с хорошей стороны. Он учился в школе, где я работаю. Умничка, спокойный, контактировал со всеми и ни разу не видела за годы учебы, чтобы с кем-либо конфликтовал. И от этого ещё страшнее. Это преступление просто бесчеловечно…» — написала Ирина.