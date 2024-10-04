Массовая авария произошла на проспекте Победителей в Минске

Авария произошла вечером 3 октября вблизи пересечения проспекта Победителей с улицей Ратомской. В ДТП попали сразу несколько иномарок: «КИА», «Ауди», «Хёндэ» и «Хонда». После столкновения авто получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.