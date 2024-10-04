Пожар в музыкальном театре Хабаровска: новости за день

Следком возбудил уголовное дело в связи с пожаром в Хабаровском музыкальном театре



СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), по факту возгорания здания Хабаровского краевого музыкального театра. В его совершении подозреваются директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы Также в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ.