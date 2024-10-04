Пожар в музыкальном театре Хабаровска: новости за день

Как выглядит здание Хабаровского краевого Музыкального театра после пожара
Утром 3 октября черный дым над центром города напугал жителей — горело здание Хабаровского краевого академического Музыкального театра. Прилегающие территории не пострадали, но само здание пламя уничтожило дотла. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения во время проведения ремонтных работ.
Машков и Гергиев: Эти две трагедии — наша общая боль!
Вчера в Хабаровске сгорело здание Хабаровского краевого музыкального театра, а днём ранее страшный пожар, который унёс жизнь одного сотрудника, произошел в театре музыкальной комедии в Екатеринбурге. В связи с этими двумя трагическими событиями к театральному сообществу обратились Владимир Машков и Валерий Гергиев, сообщает ИА AmurMedia.
Тотальные проверку ждут учреждения Хабаровского края после пожара в музкомедии
Накануне вечером, 3 октября губернатор Дмитрий Демешин провел заседание оперативного штаба, созданного в связи с пожаром в здании Хабаровского краевого музыкального театра, сообщает ИА AmurMedia.
Денис Мацуев не отменит гастроли в Хабаровске
Денис Мацуев выступит в Хабаровске, несмотря на то, что сгорела одна из площадок для его выступления — Хабаровский краевой академический музыкальный театр. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на оперштабе, созданного в связи с пожаром в здании музыкального театра, сообщает ИА AmurMedia.
По факту привлечения иностранцев к строительным работам в музкомедии возбудили административные производства
В Хабаровске полицейские возбудили административные производства в отношении юридического лица, привлекшего иностранных граждан к строительным работам в Краевом музыкальном театре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Дмитрий Демешин: Здание краевого музыкального театра будем восстанавливать!
Сегодня утром в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел сильнейший пожар. Предварительная версия произошедшего — нарушение правил противопожарной безопасности при проведении ремонта кровли. На объект выезжал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, чтобы оценить ситуацию на месте. Также был создан оперативный штаб под руководством главы региона по организации тушения и ликвидации последствий пожара, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Спасатели МЧС помогают вывезти ценности из сгоревшего театра в Хабаровске
Пожарные и спасатели МЧС России, краевого и городского ПСО оказывают помощь сотрудникам хабаровского музыкального театра в вывозе спасенного имущества. Административную часть здания учреждения культуры огнеборцы отстояли, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Следком возбудил уголовное дело в связи с пожаром в Хабаровском музыкальном театре
СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), по факту возгорания здания Хабаровского краевого музыкального театра. В его совершении подозреваются директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы Также в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ.