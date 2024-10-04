В Волгограде теплоход столкнулся с паромом на Волге

В Волгограде следователи выясняют обстоятельства ЧП на Волге. Вечером 3 октября на реке в районе городской черты теплоход во время обходного маневра навалился на паром. Идет доследственная проверка инцидента с судами по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России.