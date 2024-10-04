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В Волгограде теплоход столкнулся с паромом на Волге

Следователи выясняют обстоятельства столкновения судна с теплоходом.

Источник: Западное МСУТ СК России

В Волгограде следователи выясняют обстоятельства ЧП на Волге. Вечером 3 октября на реке в районе городской черты теплоход во время обходного маневра навалился на паром. Идет доследственная проверка инцидента с судами по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России.

— Теплоход, выполняя маневр по обороту судна, совершил навал на другое судно. В результате происшествия на судне образовались механические повреждения, — рассказали в ЧП следователи.

Размер нанесенного ущерба еще предстоит установить. На месте происшествия сейчас работают эксперты. Следователи выясняют обстоятельства, причины и условия столкновения.

СК