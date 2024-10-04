Продлили срок содержания под стражей помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области.

По информации из Ленинского районного суда, Денис Миннин останется в СИЗО ещё на два месяца. Отставной генерал-майор юстиции будет находиться под арестом до 5 декабря.
Дениса Минина задержали 6 июля, когда он вместе с Алексеем Куделиным, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова, находился в автомобиле на автодороге М-4. Машину остановили сотрудники правоохранительных органов и арестовали Минина.
Судя по всему, задержание адвоката не связано с уголовным делом против его клиента Алексея Куделина. Однако сам Минин также находится под подозрением в коррупционных действиях.