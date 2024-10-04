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Продлили срок содержания под стражей помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области

Продлили срок содержания под стражей помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области.

По информации из Ленинского районного суда, Денис Миннин останется в СИЗО ещё на два месяца. Отставной генерал-майор юстиции будет находиться под арестом до 5 декабря.

Дениса Минина задержали 6 июля, когда он вместе с Алексеем Куделиным, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова, находился в автомобиле на автодороге М-4. Машину остановили сотрудники правоохранительных органов и арестовали Минина.

Судя по всему, задержание адвоката не связано с уголовным делом против его клиента Алексея Куделина. Однако сам Минин также находится под подозрением в коррупционных действиях.