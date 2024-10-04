Семейная пара из Ангарска продавала наркотики через интернет

Накануне в городе нефтехимиков сотрудники ППС во время патрулирования улиц обратили внимание на мужчину с женщиной, находящихся с явными признаками наркотического опьянения. При общении с полицейскими женщина нервничала и отказывалась рассказывать о цели нахождения в данном месте, а также пыталась скрыть содержимое своей сумки. Патрульным постовым данные действия показались подозрительными.