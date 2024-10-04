Семейная пара из Ангарска продавала наркотики через интернет

Накануне в городе нефтехимиков сотрудники ППС во время патрулирования улиц обратили внимание на мужчину с женщиной, находящихся с явными признаками наркотического опьянения. При общении с полицейскими женщина нервничала и отказывалась рассказывать о цели нахождения в данном месте, а также пыталась скрыть содержимое своей сумки. Патрульным постовым данные действия показались подозрительными.
Полицейские решили доставить пару в дежурную часть. У ангарчан обнаружили более 100 свертков с неизвестным веществом. Предварительное исследование показало, что супруги переносили в сумке 36 грамм синтетического наркотика. Задержанные рассказали, что организовали продажу запрещённых средств через интернет, сами расфасовывали и размещали свертки в лесном массиве на территории Ангарска.
После чего оперативники в районе места задержания обнаружили еще несколько «тайников-закладок», а в квартире изъяли электронные весы и упаковочный материал.
В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящий момент обвиняемые находятся в следственном изоляторе.