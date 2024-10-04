В Новосибирске суд арестовал четвертого фигуранта дела «ОПС Витухина»

4 октября в Новосибирске взяли под стражу предполагаемого подельника экс-главы департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства мэрии Виталия Витухина, которого заподозрили в создании организованного преступного сообщества и получении взяток.
Меру пресечения сегодня избрали Сергею Примоченко. Ему инкриминируют ч.2, ст. 210 УК (участие в организованном преступном сообществе) и ч.4, ст. 291.1 УК (посредничество при взяточничестве в особо крупном размере). Фемида постановила заключить мужчину в СИЗО до 2 ноября.
По версии следствия, фигурант являлся членом ОПС Виталия Витухина, которая обложила данью работников семи муниципальных кладбищ Новосибирска. Участники группы контролировали финансовые потоки на городских погостах и занимались сбором денег. Они заставляли сотрудников ритуальных объектов платить под угрозой увольнения.
По оценкам правоохранителей, всего компаньонам удалось получить порядка 16 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги передавались Витухину.
Бывший руководитель департамента потребрынка был взят под стражу еще в июне, после возбуждения дела по другому обвинению. В дальнейшем в СИЗО отправились еще двое предполагаемых участников ОПС.
Иван ЛУДНОВ.