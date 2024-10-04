В Уфе издателя «Пруфы» суд признал виновной.

Напомним, издатель «Пруфы» должна была явиться 18 сентября в Кировский районный суд на рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»), но не сделала это, так как находилась за границей — в Турции. К слову, на очередное заседание она также не явилась. Защитники Рахимовой ходатайствовали рассмотреть дело без ее участия в связи с тем, что медиаменеджер до сих пор находится за пределами России и «не до конца закончила свои дела».