В Уфе издателя «Пруфы» суд признал виновной.

Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении издателя «Пруфы» Рауфы Рахимовой, привлекаемой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).
«Постановлением суда Рахимова Р. Г. признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило», — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, издатель «Пруфы» должна была явиться 18 сентября в Кировский районный суд на рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»), но не сделала это, так как находилась за границей — в Турции. К слову, на очередное заседание она также не явилась. Защитники Рахимовой ходатайствовали рассмотреть дело без ее участия в связи с тем, что медиаменеджер до сих пор находится за пределами России и «не до конца закончила свои дела».
Как информировал «Башинформ», на основе экспертизы ряда публикаций Рауфы Рахимовой в ее социальных сетях, правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменеджер формирует негативное восприятие к специальной военной операции и позицию по отказу жителей республики от участия в СВО. Согласно неофициальным данным, после того, как было назначено судебное заседание, Рахимова, имеющая вид на жительство в Турции, покинула Россию. Факт публикаций был выявлен УФСБ по РБ, затем отдел полиции № 9 в Уфе составил административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») на издателя СМИ «Интернет-издание Пруфы» Рауфу Рахимову. Материалы об административном правонарушении были направлены в Кировский районный суд.