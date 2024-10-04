Спасатели тушат горящий склад с пропиленом в Бабяково: есть угроза перехода огня на соседнее здание

Спасатели приступили к тушению склада с пропиленом в индустриальном парке в воронежском Бабяково. На месте сейчас работает группировка из 54 человек, к работе привлечено 17 единиц специальной техники. Существует угроза перехода огня на соседний склад такого же типа, сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.