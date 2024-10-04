Информация о возгорании в Новоусманском районе поступила на пульт дежурного в 12.38 пятницы, 4 октября. На место незамедлительно выехали спасатели. Речь идет о складе с готовой продукции, общая площадь объекта составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. Людей внутри нет. Информации о пострадавших не поступало.
Спасатели тушат горящий склад с пропиленом в Бабяково: есть угроза перехода огня на соседнее здание
Спасатели приступили к тушению склада с пропиленом в индустриальном парке в воронежском Бабяково. На месте сейчас работает группировка из 54 человек, к работе привлечено 17 единиц специальной техники. Существует угроза перехода огня на соседний склад такого же типа, сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.