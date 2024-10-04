Новосибирские «чёрные риелторы» пойдут под суд за мошенничество на 46 миллионов

Пятерых жителей Бердска и Искитима обвиняют в мошенничестве на 46 миллионов рублей. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, злоумышленники представлялись риелторами и заключали с жителями области фиктивные сделки купли-продажи.
— В период с сентября 2021 года по январь 2023 года пятеро мошенников, двое женщин и трое мужчин, заключали фиктивные сделки и тратили деньги клиентов на личные нужды. Руководителем по версии следствия являлась 34-летняя жительница Искитима, которая с различными участниками группы совершила 10 преступлений. Ещё 27 преступлений она совершала самостоятельно — брала деньги в долг и не возвращала, — информирует прокуратура региона.
Всего от злодеяний мошенников пострадало 40 человек. На сибиряков возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц). Санкции статьи предполагают до 10 лет лишения свободы.