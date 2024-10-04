Новосибирские «чёрные риелторы» пойдут под суд за мошенничество на 46 миллионов

— В период с сентября 2021 года по январь 2023 года пятеро мошенников, двое женщин и трое мужчин, заключали фиктивные сделки и тратили деньги клиентов на личные нужды. Руководителем по версии следствия являлась 34-летняя жительница Искитима, которая с различными участниками группы совершила 10 преступлений. Ещё 27 преступлений она совершала самостоятельно — брала деньги в долг и не возвращала, — информирует прокуратура региона.