В Ташкенте задержали мошенника, который «разводил» курьеров

Все началось 25 января этого года, когда Бобур через социальные сети связался с одной из служб доставки, где ему дали номер курьера по имени Нозимжон. Он попросил курьера забрать женскую одежду по указанному адресу в Учтепинском районе, заплатив за нее 330 000 сумов, и пообещал вернуть деньги вместе с оплатой за доставку, когда товар будет доставлен на другой адрес.