В Ташкенте задержали мошенника, который «разводил» курьеров

Все началось 25 января этого года, когда Бобур через социальные сети связался с одной из служб доставки, где ему дали номер курьера по имени Нозимжон. Он попросил курьера забрать женскую одежду по указанному адресу в Учтепинском районе, заплатив за нее 330 000 сумов, и пообещал вернуть деньги вместе с оплатой за доставку, когда товар будет доставлен на другой адрес.
Однако Нозимжон не знал, что вместо одежды в посылке были обычные листы бумаги. Ничего не подозревая, курьер передал деньги молодому человеку и отправился по указанному адресу, где его никто не ждал. На телефонные звонки получатель товара не отвечал.
По аналогичной схеме были обмануты еще два курьера — Джалолиддин, который потерял 350 000 сумов, и Отабек, который лишился 170 000 сумов.
«Мошенничество Бобура, который пытался заработать, заполняя пакеты бумагой и изображая процесс передачи товара, было раскрыто. В ходе следствия Бобур отрицал свою вину, заявляя, что потерял свой мобильный телефон. Однако фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голос, записанный при заказе доставки, принадлежит именно Бобуру. После этого он признался в содеянном и выразил сожаление», — сообщили в ГУВД.
Суд по уголовным делам Учтепинского района, учитывая признание вины, искреннее раскаяние, полное возмещение ущерба и отсутствие предыдущих судимостей, признал Бобура виновным в мошенничестве. Он был приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием 20% от заработной платы в доход государства.