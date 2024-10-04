Завербовали через мессенджер: в Севастополе на 14 лет посадили агента украинской разведки

В Севастополе 47-летнего местного жителя признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.
Фигурант — бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. В июле 2022 года севастопольца завербовали в ходе переписки в мессенджере. Он получил псевдоним «Миф».
«За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил», — говорится в сообщении.
По заданию сотрудника украинской разведки фигурант передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты. Горожанин также передавал места базирования кораблей Черноморского флота, размещения средств ПВО и другой техники. За это украинский агент получал деньги.
В январе 2023 года по заданию украинских спецслужб. Севастополец получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов там было около двух килограмм пластичного взрывчатого вещества на основе гексогена, а также электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Мужчина должен был поместить взрывчатку в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе. Уже другой агент ГУР должен был извлечь и использовать устройство для совершения теракта.
Было возбуждено уголовное дело. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, севастопольца оштрафовали на 400 тысяч рублей.
«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.