Завербовали через мессенджер: в Севастополе на 14 лет посадили агента украинской разведки

В январе 2023 года по заданию украинских спецслужб. Севастополец получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов там было около двух килограмм пластичного взрывчатого вещества на основе гексогена, а также электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Мужчина должен был поместить взрывчатку в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе. Уже другой агент ГУР должен был извлечь и использовать устройство для совершения теракта.