В Воронеже прервали уроки из-за авиационной опасности 4 октября

Как известно, сегодня, 4 октября, в Воронежской области с 11:24 до 12:36 действовал режим авиационной опасности. В своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, призвал глава региона. А тем, кто оказался на улице, посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.