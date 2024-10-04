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В Воронеже прервали уроки из-за авиационной опасности 4 октября

В учебных заведениях прислушались к советам губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, сегодня, 4 октября, в Воронежской области с 11:24 до 12:36 действовал режим авиационной опасности. В своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, призвал глава региона. А тем, кто оказался на улице, посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Как сообщили «КП» читатели, в воронежских школах сразу прекратили занятия. В частности, в СОШ № 101 детей эвакуировали в подвальные помещения. Впрочем, после отмены режима занятия возобновились, и мальчишки с девчонками разбрелись по классам.