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На Урале женщину, спрыгнувшую с 3 этажа из-за пожара, выписали из больницы

Женщину, которая спасаясь от пожара, спрыгнула с 3 этажа, выписали из больницы.

Пострадавшую после пожара в селе Курьи женщину выписали из Сухоложской районной больницы. Напомним, квартира на третьем этаже на улице Школьной загорелась утром 20 сентября. Хозяйка в это время находилась на балконе. Чтобы спастись, она приняла решение спрыгнуть с 3 этажа. Пострадавшую увезли в отделение реанимации, она с трудом могла разговаривать.

После падения хозяйка квартиры не получила черепно-мозговую травму, ушибы. Чтобы ей помочь, медики организовали благотворительный сбор. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Сухоложской больницы.

— Специалисты сделали пациентке рентген, чтобы исключить какие-либо переломы и серьезные травмы. У нее был ушиб руки, ожог голени. Также потребовалась терапия из-за отравления угарным газом. Пострадавшей оказали психологическую помощь, — рассказывает «КП-Екатеринбург» представитель пресс-службы Сухоложской больницы Олеся Вяткина. — Мы организовали сбор и собрали для нее вещи первой необходимости. Женщина рассказала, что у нее после пожара полностью выгорела комната и кухня. Ей потребовались теплые вещи, обувь, а также посуда.

Как уточнили в больнице, Евгения на прошлой неделе уже вернулась домой в село Курьи. Для нее медики и горожане продолжают собирать помощь. Если вы желаете принять участие, то можете принести вещи первой необходимости в приемную главного врача.

пожары