На Урале женщину, спрыгнувшую с 3 этажа из-за пожара, выписали из больницы

— Специалисты сделали пациентке рентген, чтобы исключить какие-либо переломы и серьезные травмы. У нее был ушиб руки, ожог голени. Также потребовалась терапия из-за отравления угарным газом. Пострадавшей оказали психологическую помощь, — рассказывает «КП-Екатеринбург» представитель пресс-службы Сухоложской больницы Олеся Вяткина. — Мы организовали сбор и собрали для нее вещи первой необходимости. Женщина рассказала, что у нее после пожара полностью выгорела комната и кухня. Ей потребовались теплые вещи, обувь, а также посуда.