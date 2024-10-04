Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский суд признал виновной издателя «Пруфов» Рауфу Рахимову

В Уфе издателя «Пруфы» суд признал виновной.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы признал медиаменеджера издания «Пруфы» Рауфу Рахимову виновной в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что сотрудник ФСБ по Башкирии выявил три поста в социальных сетях Рахимовой, датированных от 2021 и 2022 годами. За дискредитацию российской армии она должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сама издательница на суд не явилась, она находится за границей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.