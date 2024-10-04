Уфимский суд признал виновной издателя «Пруфов» Рауфу Рахимову

Кировский районный суд Уфы признал медиаменеджера издания «Пруфы» Рауфу Рахимову виновной в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Известно, что сотрудник ФСБ по Башкирии выявил три поста в социальных сетях Рахимовой, датированных от 2021 и 2022 годами. За дискредитацию российской армии она должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сама издательница на суд не явилась, она находится за границей.
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