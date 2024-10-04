Крупный пожар в индустриальном парке под Воронежем попал на видео

В селе Бабяково Новоусманского района загорелся склад на территории индустриального парка «Перспектива». Кадры с места происшествия выложили в Сеть очевидцы в пятницу, 4 октября.

Обновлено в 13:41. По информации МЧС России, в Бабяково горит склад с полипропиленом на 2 тыс. кв. м. Существует угроза перехода огня на соседний склад. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 54 специалиста и 17 единиц техники.