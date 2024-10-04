Жительница Ростовской области помогала иностранцам оформлять фиктивные браки

Жительницу Ростовской области заподозрили в организации незаконной миграции с помощью договорных браков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Во время комплексной операции «Нелегал-2024» выявили факт заключения фиктивного брака иностранцем с гражданкой России, — пояснили в полиции.
Как выяснилось, 40-летняя участница серой схемы искала женщин, готовых за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за приезжих. Оформление бумаг и обход необходимой проверки совершались «под предводительством руководителя специального учреждения» (какого именно, не уточняется).
— Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Сейчас проводятся мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.