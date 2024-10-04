Жительница Ростовской области помогала иностранцам оформлять фиктивные браки

Как выяснилось, 40-летняя участница серой схемы искала женщин, готовых за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за приезжих. Оформление бумаг и обход необходимой проверки совершались «под предводительством руководителя специального учреждения» (какого именно, не уточняется).