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Жительница Ростовской области помогала иностранцам оформлять фиктивные браки

Канал оформления фиктивных браков с иностранцами раскрыли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Ростовской области заподозрили в организации незаконной миграции с помощью договорных браков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Во время комплексной операции «Нелегал-2024» выявили факт заключения фиктивного брака иностранцем с гражданкой России, — пояснили в полиции.

Как выяснилось, 40-летняя участница серой схемы искала женщин, готовых за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за приезжих. Оформление бумаг и обход необходимой проверки совершались «под предводительством руководителя специального учреждения» (какого именно, не уточняется).

— Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Сейчас проводятся мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.