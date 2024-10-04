Собаки покусали 9-летнего мальчика в Братске

Как отметили в ГУ МВД, мальчик увидел, что другие ребята дразнят собак и вместе с ними начал убегать, но споткнулся и упал. Животные кусали ребенка за голову и одежду. Следкомом города было заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность». Расследование находится на контроле у прокуратуры.