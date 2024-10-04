Собаки покусали 9-летнего мальчика в Братске

В Братске на 9-летнего мальчика напали собаки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, уже начата проверка. Известно, что животные искусали ребенка 2 октября возле образовательного учреждения в Центральном районе северной столицы региона.
— Очевидец и работник учреждения отогнали собак, после чего ребёнок с законным представителем обратился в медицинское учреждение. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — поделились правоохранители.
Как отметили в ГУ МВД, мальчик увидел, что другие ребята дразнят собак и вместе с ними начал убегать, но споткнулся и упал. Животные кусали ребенка за голову и одежду. Следкомом города было заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность». Расследование находится на контроле у прокуратуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклист и пассажир. Подростки были госпитализированы.