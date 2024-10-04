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В Пермском университете мошенники пишут сотрудникам от имени ректора

Сообщения от лица Игоря Германова присылают преподавателям ПГНИУ.

Источник: Reuters

Мошенники рассылают сообщения сотрудникам Пермского университета от имени ректора Игоря Германова, сообщает «Новый компаньон».

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), осенью 2024 года сотрудники и преподаватели пожаловались на появившиеся случаи мошенничества. Работникам вуза приходят сообщения, которые написаны от лица нынешнего ректора Германова.

Пресс-служба ПГНИУ предупредила пермяков о возможном обмане и призвала быть бдительнее. В вузе также поделились правилами кибербезопасности, которые должны помочь сотрудникам университета не стать жертвой мошенников.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о случаях мошенничества от лица пенсионного фонда, которые наблюдались в Пермском крае. Преступники звонят людям под предлогом перерасчёта пенсии и обманом получают персональные данные.