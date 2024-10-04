В Пермском университете мошенники пишут сотрудникам от имени ректора

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), осенью 2024 года сотрудники и преподаватели пожаловались на появившиеся случаи мошенничества. Работникам вуза приходят сообщения, которые написаны от лица нынешнего ректора Германова.