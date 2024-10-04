Закрывала в диване и уходила по делам: как опекунша погибшего Далера лгала опеке, пока труп гнил в гараже

— Я была закреплена за семьей директора школы «Лукоморье» Мариной Лагуновой. В январе 2023 года она сообщила мне, что Наумова запирает мальчика. И, вероятно, связывает. Об этом я сообщила Вознесенской, которая на тот момент была их проверяющей, — сказала в суде Ирина Солонина.