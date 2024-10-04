Закрывала в диване и уходила по делам: как опекунша погибшего Далера лгала опеке, пока труп гнил в гараже

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение уголовного дела бывшей заведующей детского сада № 546 «Семицветик» Анны Гилевой. Ее обвиняют в халатности, повлекшей смерть 5-летнего мальчика Далера. В 2019 году ребенок и его старшая сестра оказались под опекой учительницы Вероники Наумовой.
По версии следствия, в декабре 2022 года женщина связала малыша скотчем. После чего избила обувной ложкой и утопила в ванне с холодной водой. Труп Далера удалось найти лишь утром 29 июня 2023 года спустя трое суток беспрецедентных поисков.
Анна Гилева, как полагает следствие, не сообщила в полицию и органы опеки о побоях на теле мальчика. А также никак не отреагировала на то, что Далер не посещал детский сад более 200 дней (с сентября 2022 года).
— Подсудимая знала, что у малолетнего ребенка в августе 2022 года были обнаружены различные телесные повреждения, но не сообщила об этом в органы системы профилактики и в территориальное управление социальной политики, — отмечают в СУ СКР по Свердловской области.
В числе свидетелей по делу экс-заведующей оказалась и бывшая сотрудница опеки Евгения Вознесенкская. Именно она курировала семью Наумовых и была признана виновной в служебном подлоге. Вместо проверки состояния Далера она поверила опекунше на слово и составила поддельный акт.
Очередные факты халатности были озвучены в суде коллегой Вознесенской Ириной Солониной. Женщина дала показания и пояснила, что слышала от коллег Вероники Наумовой, как та издевается над мальчиком. По ее словам, тревожных сообщений из детского сада не поступало. В противном случае в течение трех дней была бы проведена внеплановая проверка.
— Я была закреплена за семьей директора школы «Лукоморье» Мариной Лагуновой. В январе 2023 года она сообщила мне, что Наумова запирает мальчика. И, вероятно, связывает. Об этом я сообщила Вознесенской, которая на тот момент была их проверяющей, — сказала в суде Ирина Солонина.
После этого были оглашены показания свидетельницы во время следствия. В них говорилось о том, что семью Вероники Наумовой проверяли в декабря 2022 года. На вопрос ревизоров о том, где Далер, ответила — «у подруги».
— Также, Наумова (Вероника) сказала, что в ближайшие дни ей с Далером надо ехать в больницу, и что она сразу заберет ребенка от подруги и поедет с ним в медицинское учреждение, поскольку ребенок себя агрессивно ведет по отношению к другим детям, — говорится в материалах уголовного дела.
Напомним, что мужа Вероники Наумовой признали виновным в истязаниях. Александра Наумова приговорили к 5 годам заключения и лишили звания гвардии сержанта.
Горе-опекуншу обвиняют в убийстве по мотивам национальной ненависти и ряде других преступлений. Ее судят вместе с племянником Даниилом Егольниковым, которого также заподозрили в издевательствах над Далером.