В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок

По данным региональный прокуратуры, авария произошла примерно в 10.00 мск на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка в Самарской области. Водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover, что повлекло его столкновение с Lada Granta.