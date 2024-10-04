В ДТП в Самарской области погибли двое взрослых и ребенок

САМАРА, 4 окт — РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при аварии с тремя автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным региональный прокуратуры, авария произошла примерно в 10.00 мск на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка в Самарской области. Водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover, что повлекло его столкновение с Lada Granta.
«Погибли три человека — ребенок от 1 до 4 месяцев (погиб) на месте, водитель, видимо, отец тоже. Мать скончалась в скорой», — сообщил источник в правоохранительных органах.
В региональном ГУМВД России подтвердили информацию о двух погибших, скончавшихся на месте — несовершеннолетнем пассажире и водителе из автомобиля Lada Kalina. По их последним данным, в медучреждение также доставили пассажира из этого же автомобиля и пассажира иномарки.