В Ростовской области мужчина убил топором жену, требовавшую от него подарки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт — РИА Новости. Ранее судимый житель Новочеркасска Ростовской области подозревается в убийстве 52-летней супруги, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейного конфликта, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«В Новочеркасске местный житель подозревается в убийстве своей супруги», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ночь на 30 сентября подозреваемый находился в своей квартире в Новочеркасске. Он был в состоянии алкогольного опьянения, и в ходе конфликта, «возникшего на почве ревности», нанес супруге телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт начался из-за претензий супруги фигуранта, которая требовала от него внимания.
«У них возникла ссора из-за претензий супруги… Она говорила: “ты мне цветы не даришь, не уделяешь внимание, никуда не водишь”, — сообщил собеседник агентства, добавив, что в ходе разгоревшегося конфликта подозреваемый убил супругу обухом топора.
«В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий… местонахождение подозреваемого было установлено, и он задержан. Установлено, что ранее фигурант был судим за разбой», — добавляется в сообщении СУСК РФ.
Уточняется, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.