В Омской области на пожаре погиб мужчина

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара обнаружен труп 58-летнего мужчины.
По факту происшествия проводится проверка.
Как стало известно «СуперОмску», в среду, 2 октября, около 22 часов случился пожар в доме на улице Больничная в селе Нижнеиртышское.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара обнаружен труп 58-летнего мужчины.
По факту происшествия проводится проверка.