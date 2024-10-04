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В Омской области на пожаре погиб мужчина

Как стало известно «СуперОмску», в среду, 2 октября, около 22 часов случился пожар в доме на улице Больничная в селе Нижнеиртышское.

Источник: Соцсети

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара обнаружен труп 58-летнего мужчины.

По факту происшествия проводится проверка.

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