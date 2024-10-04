Самарцы сообщили о пожаре в здании бывшего кинотеатра «Юность» в Самаре

По данным ГУ МЧС России по Самарской области возгорание началось в 14:26. Горел чердак, площадь пожара составила 120 кв. Пострадавших нет.
Тушение продолжается, в нем участвуют 35 человек.
В пятницу, 4 октября, днем произошел пожар в бывшем кинотеатре «Юность» на ул. Ново-Вокзальной, 28. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области возгорание началось в 14:26. Горел чердак, площадь пожара составила 120 кв. Пострадавших нет.
Тушение продолжается, в нем участвуют 35 человек.