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Экс-ректора ОмГТУ приговорили к условному заключению на 4 года за мошенничество

Экс-ректор Омского государственного технического университета Дмитрий Маевский приговорен к четырем годам условного лишения свободы и штрафу в 500 тыс.

Наказание назначено за мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ним осуждены его подельники, бывшие сотрудники вуза Владислав Рачек и Александра Козулина, которые получили трехлетние условные сроки и штрафы по 400 тыс. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году Маевский и его соучастники выдали чужую научную работу за свою, организовав фальшивое исследование на сумму 2,7 млн рублей. Из общей суммы им удалось получить 1,8 млн рублей, несмотря на то что фактические исследования не проводились. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ. Еще один обвиняемый, экс-ректор Анатолий Косых, скончался до вынесения приговора.