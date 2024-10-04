Экс-ректора ОмГТУ приговорили к условному заключению на 4 года за мошенничество

Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году Маевский и его соучастники выдали чужую научную работу за свою, организовав фальшивое исследование на сумму 2,7 млн рублей. Из общей суммы им удалось получить 1,8 млн рублей, несмотря на то что фактические исследования не проводились. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ. Еще один обвиняемый, экс-ректор Анатолий Косых, скончался до вынесения приговора.