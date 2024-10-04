Трудовая инспекция проверит Театр музкомедии в Екатеринбурге из-за пожара

Комиссия намерена установить все обстоятельства трагедии, признанной несчастным случаем. При пожаре погиб 58-летний начальник цеха эксплуатации и ремонта грузоподъемного оборудования.
ЕАН писал, что 2 октября в центре Екатеринбурга произошел пожар в здании музкомедии. По сообщению МЧС, пожар начался в помещении на четвертом этаже. Предположительно, произошло короткое замыкание. Люди, находившиеся неподалеку от очага пожара, не смогли выйти на лестницу и, разбив стекло, вылезли на крышу. Сотрудники МЧС сняли оттуда пять человек по лестнице. Также эвакуированы 105 человек из самого здания.
Погибший мужчина ринулся одним из первых тушить возгорание. Его еще живым вынесли из здания и передали медикам, но впоследствии мужчина скончался, так как надышался продуктами горения.