Трудовая инспекция проверит Театр музкомедии в Екатеринбурге из-за пожара

ЕАН писал, что 2 октября в центре Екатеринбурга произошел пожар в здании музкомедии. По сообщению МЧС, пожар начался в помещении на четвертом этаже. Предположительно, произошло короткое замыкание. Люди, находившиеся неподалеку от очага пожара, не смогли выйти на лестницу и, разбив стекло, вылезли на крышу. Сотрудники МЧС сняли оттуда пять человек по лестнице. Также эвакуированы 105 человек из самого здания.