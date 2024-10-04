«Кусали за одежду и голову»: в Иркутской области стая собак напала на 9-летнего мальчика возле школы

Детская забава обернулась обращением в больницу для 9-летнего мальчика из Братска Иркутской области. Около полудня 2 октября школьник заметил, как возле школы по улице Снежной компания подростков дразнит собак. Он решил присоединиться к баловству и стал убегать от животных вместе с другими ребятами.
— Однако он споткнулся и упал, после чего три собаки начали кусать его за одежду, а одна укусила его за голову, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
На помощь прибежали находившиеся неподалеку мужчины и отогнали собак. Затем приехали родные школьника и отвезли его в больницу. Врачи осмотрели и обработали место укуса. После чего, отправили мальчика домой поправлять здоровье.
— Следственным отделом по городу Братску заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР Иркутской области.
Следователи дадут оценку действиям работников администрации и организации отвечающей за отлов бродячих животных. За результатами проследят в надзорном ведомстве. Прокуратурой Братска и полицейскими также организованы собственные проверки.