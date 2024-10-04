«Кусали за одежду и голову»: в Иркутской области стая собак напала на 9-летнего мальчика возле школы

Детская забава обернулась обращением в больницу для 9-летнего мальчика из Братска Иркутской области. Около полудня 2 октября школьник заметил, как возле школы по улице Снежной компания подростков дразнит собак. Он решил присоединиться к баловству и стал убегать от животных вместе с другими ребятами.