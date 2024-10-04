Первый приговор по делу о взятках руководству горсвета вынесли в Ростове-на-Дону

Решение вынесли в отношении коммерсанта, передавшего в 2023 году подкуп в 2,2 млн рублей. Деньги были платой «за создание конкурентных преимуществ при заключении договоров на 26 млн рублей, а также за подписание актов выполненных работ и оплату по ним».