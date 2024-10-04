Первый приговор по делу о взятках руководству горсвета вынесли в Ростове-на-Дону

В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону вынесли первый приговор по делу о взятках руководству МКП «Ростгорсвет». Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Решение вынесли в отношении коммерсанта, передавшего в 2023 году подкуп в 2,2 млн рублей. Деньги были платой «за создание конкурентных преимуществ при заключении договоров на 26 млн рублей, а также за подписание актов выполненных работ и оплату по ним».
Мужчина в рамках статьи «Дача взятки» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) получил 8 лет и 6 месяцев колонии строго режима, а также штраф в размере суммы взятки. Сейчас этот приговор обжалуется стороной защиты.
— Уголовное дело в отношении директора и заместителя горсвета, получивших деньги, в настоящее время также рассматривается в Железнодорожном районном суде донской столицы, — добавили в пресс-службе УФСБ.