Медицинская ОПГ: кого арестовали за хищение миллиарда в петербургской больнице

В начале октября в больнице № 20 в Санкт-Петербурге прошли массовые обыски, в ходе которых силовики задержали 36 сотрудников, в том числе главврача. Их заподозрили в хищениях и мошенничестве почти на миллиард рублей. Как медики могли воровать бюджетные деньги, кто попал под следствие и что им грозит — в материале «Вечерней Москвы».
Силовики нагрянули в горбольницу № 20 на улице Гастелло во вторник, 2 октября. Также около 50 обысков провели в квартирах подозреваемых в Санкт-Петербурге и Москве, Ленинградской и Московской областях. Всего в рамках расследования были задержаны и допрошены 36 человек, в том числе главврач больницы Татьяна Суровцева.
Обыски были связаны с многомиллионными хищениями, выявленными во время проверок. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К расследованию подключились сотрудники городской экономической безопасности и подразделения Росфинмониторинга.
1 и 3 октября нескольким задержанным избрали меры пресечения. 12 человек заключили в СИЗО до 30 ноября, еще одного — под домашний арест. Остальных отпустили после допросов, но расследование в их отношении продолжается.
По версии следствия, хищения в петербургской горбольнице начались в период пандемии коронавируса. Установлено, что с 2021 года руководители медучреждения устраивали к себе на работу родственников и знакомых, которые формально числились уборщиками, операторами ЭВМ или водителями. Фактически они своих обязанностей не выполняли.
Зарплаты фиктивных сотрудников получали руководители больницы. При этом псевдоработникам нередко увеличивали оклады и выписывали премии.
— К примеру, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Согласно документам, в медучреждение могли быть фиктивно трудоустроены несколько десятков человек, поэтому в ходе расследования предполагаемый ущерб может превысить миллиард рублей.
После допроса главврача больницы № 20 Татьяну Суровцеву отпустили, но она по-прежнему находится в числе фигурантов по делу. Комментировать аресты других сотрудников женщина отказалась, сославшись на «больное сердце».
Суровцева руководит медучреждением уже 18 лет. Раньше она работала акушером-гинекологом, имеет степень кандидата медицинских наук. По информации СМИ, она была лауреатом награды «Золотой Лев» в 2020 году в номинации «За подвижническую работу на благо жителей Санкт Петербурга».
В последний раз Суровцева предоставляла декларацию о доходах в 2021 году, так как с началом спецоперации отчеты были приостановлены. Согласно документам, в 2021 году главврач заработала 5,6 миллиона рублей. В собственности у нее был жилой дом площадью 183,6 квадратного метра и квартира размером 139,8 «квадрата», а также четыре земельных участка площадями от 1,3 до 25 тысяч «квадратов» — самый большой из них был оформлен в долю. Кроме того, женщина часто летала в отпуск за рубеж.
Помимо главврача Татьяны Суровцевой, под стражей оказалась ее заместитель по финансам Наталия Чоха и ее фиктивно трудоустроенный родственник Никита Чоха, начальник отдела кадров Алиса Костенкова и глава юридического отдела Ирина Коваль.
Также в СИЗО отправили главного бухгалтера больницы Ольгу Яковлеву и ее супруга, водителя скорой помощи Вячеслав, который, предположительно, и организовал мошенническую схему. Суд арестовал еще одного родственника Яковлевой — Филиппа Алексеева. Он фиктивно числился в больнице инженером, но фактически работал в другом научном центре.
Под арестом оказались нескольких фиктивных сотрудников: оператор ЭВМ Анна Кудишкина, экономист Елена Тодурова, бухгалтер Ксения Косухина и уборщик Вадим Косухин, а также зарегистрированная в больнице, но фактически безработная Ирина Кокконен.
В СИЗО отправили инспектора администрации Московского района Валентину Резникову, которая была в хороших отношениях с руководством больницы и могла помочь фиктивно трудоустроить минимум троих человек.
Интересны биографии и других фигурантов. Некоторые из них имели гражданства Греции, Эстонии или Израиля, недвижимость в Дубае, счета в зарубежных банках, рабочие визы в ОАЭ и США. Несколько сотрудников жили за границей.
В ходе расследования к уже имеющемуся уголовному делу могут добавиться еще несколько статей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, адвокат Игорь Ким.
— Мошенничество было совершено группой лиц, к делу может присовокупиться статья 210 «Организация преступного сообщества». В совокупности — это от 3 до 10 лет (лишения свободы — прим. «ВМ») минимум… Все немаловажно будет зависеть от выстроенной линии, — пояснил правозащитник.
Он добавил, что в дальнейшем также могут быть возбуждены уголовные дела о растрате госбюджета и превышении должностных полномочий. Кроме того, фигурантов обяжут компенсировать ущерб от преступления.
Сотрудники больницы, не участвовавшие в преступной схеме, арестам и обыскам не удивились. В беседе с kp.ru они рассказали, что давно подозревали руководство в хищениях. По их словам, у больницы якобы «никогда не было денег», хотя главврачи и администрация носили брендовую одежду и ездили на дорогих автомобилях.
— Младший медперсонал получал в среднем 25 тысяч рублей. Средний медперсонал — 30−40 тысяч. Это ниже среднего по городу. Просьбы об увеличении зарплаты неоднократно направляли руководству. Естественно, больше денег не давали. Ответ был простой: «У больницы нет денег», — пожаловался один из сотрудников.
Кроме того, большинство работников больницы — студенты, которые, проработав меньше года, уходят в другие учреждения с хорошей зарплатой. Именно поэтому в медучреждении очень быстро меняются сотрудники.
Примечательно, что в 2011 году в больнице № 20 уже проходили обыски. Тогда полицейские обнаружили в морге холодильник с 175 килограммами черной и красной икры. Руководство оправдывалось, что деликатесы якобы были предназначены для новогоднего корпоратива. Тогда же был задержан бизнесмен, который арендовал часть здания больницы под продажу ритуальной атрибутики.