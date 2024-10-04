Медицинская ОПГ: кого арестовали за хищение миллиарда в петербургской больнице

В последний раз Суровцева предоставляла декларацию о доходах в 2021 году, так как с началом спецоперации отчеты были приостановлены. Согласно документам, в 2021 году главврач заработала 5,6 миллиона рублей. В собственности у нее был жилой дом площадью 183,6 квадратного метра и квартира размером 139,8 «квадрата», а также четыре земельных участка площадями от 1,3 до 25 тысяч «квадратов» — самый большой из них был оформлен в долю. Кроме того, женщина часто летала в отпуск за рубеж.