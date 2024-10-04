Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехдневная рабочая неделя ждет жителей Башкирии

Жителей Башкирии ждет сокращенная рабочая неделя в связи с праздником.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на следующей неделе ожидаются трехдневные выходные. Это связано с празднованием Дня Республики.

При пятидневной рабочей неделе жители Башкирии подряд отдохнут с 11 по 13 октября, а 10 октября, смогут уйти с работы пораньше на один час.

Однако уже в конце октября работников настигнет шестидневка. Из-за переноса выходного дня на 30 апреля 2025 года суббота, 2 ноября, будет рабочей, но сокращенной.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.