Четырехдневная рабочая неделя ждет жителей Башкирии

В Башкирии на следующей неделе ожидаются трехдневные выходные. Это связано с празднованием Дня Республики.
При пятидневной рабочей неделе жители Башкирии подряд отдохнут с 11 по 13 октября, а 10 октября, смогут уйти с работы пораньше на один час.
Однако уже в конце октября работников настигнет шестидневка. Из-за переноса выходного дня на 30 апреля 2025 года суббота, 2 ноября, будет рабочей, но сокращенной.
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