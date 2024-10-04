Смерть в аэропорту Кишинёва: Мужчина пытался купить билет и умер прямо у стойки — в таком хаосе эта трагедия уже не случайность

«КП» в Молдове не раз писала о том, что в аэропорту Кишинева хаос. Сотни людей в маленьком пространстве по 7 часов ждут свой рейс, спят на полу, вылеты переносят по 4 раза. Скорую помощь пассажирам вызывали и раньше. В этот раз врачи не смогли помочь.