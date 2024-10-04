Смерть в аэропорту Кишинёва: Мужчина пытался купить билет и умер прямо у стойки — в таком хаосе эта трагедия уже не случайность

В аэропорту Кишинева 70-летний мужчина умер после того, как ему стало плохо у стойки Turkish Airlines.
Мужчина покупал билет, зарезервированный заранее.
Вызванная «скорая помощь» не смогла помочь, и врачи лишь констатировали его смерть. Тело доставлено на экспертизу для определения причины.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«КП» в Молдове не раз писала о том, что в аэропорту Кишинева хаос. Сотни людей в маленьком пространстве по 7 часов ждут свой рейс, спят на полу, вылеты переносят по 4 раза. Скорую помощь пассажирам вызывали и раньше. В этот раз врачи не смогли помочь.