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Смерть в аэропорту Кишинёва: Мужчина пытался купить билет и умер прямо у стойки — в таком хаосе эта трагедия уже не случайность

Прибывшие врачи «скорой» констатировали его смерть.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кишинева 70-летний мужчина умер после того, как ему стало плохо у стойки Turkish Airlines.

Мужчина покупал билет, зарезервированный заранее.

Вызванная «скорая помощь» не смогла помочь, и врачи лишь констатировали его смерть. Тело доставлено на экспертизу для определения причины.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«КП» в Молдове не раз писала о том, что в аэропорту Кишинева хаос. Сотни людей в маленьком пространстве по 7 часов ждут свой рейс, спят на полу, вылеты переносят по 4 раза. Скорую помощь пассажирам вызывали и раньше. В этот раз врачи не смогли помочь.