Именинница зарезала сожителя в свой день рождения в хуторе под Волгоградом

Между подозреваемой и мужчиной случился конфликт, именинница схватилась за нож и лишила своего знакомого жизни. Убедившись, что он мертв, злодейка позвонила в полицию и анонимно сообщила адрес дома, в котором произошло преступление. Сама же поспешила скрыться.