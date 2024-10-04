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Именинница зарезала сожителя в свой день рождения в хуторе под Волгоградом

Убедившись, что мужчина мертв, злодейка позвонила в полицию и анонимно сообщила адрес дома, в котором произошло преступление, сама же скрылась.

Тело местного жителя обнаружили в одном из домов хутора Песчанка Иловлинского района 3 октября. Следователи быстро выяснили, кто может быть причастен к преступлению.

«Задержали женщину, которая вместе с погибшим отмечала в четверг свой день рождения», — поясняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.

Между подозреваемой и мужчиной случился конфликт, именинница схватилась за нож и лишила своего знакомого жизни. Убедившись, что он мертв, злодейка позвонила в полицию и анонимно сообщила адрес дома, в котором произошло преступление. Сама же поспешила скрыться.

Во время задержания на окраине хутора при женщине оказалась сумка с вещами — похоже, она собиралась покинуть хутор.