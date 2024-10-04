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В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина

В Алматы 4 октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 58 и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в результате которого погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Авария случилась на развязке шоссе Северное кольцо — улица Бокейханова.

Как узнал на месте корреспондент Zakon.kz, оба транспортных средства ехали по кольцу развязки. Автобус двигался по крайней правой полосе, согласно правилам дорожного движения.

При съезде на шоссе Северное кольцо водитель Mitsubishi не перестроился в правый ряд и повернул со второго ряда. Это, вероятно, стало неожиданностью для водителя автобуса и тот столкнулся с минивэном.

От удара машина опрокинулась на бок.

В результате ДТП погибла женщина (27 лет), сидевшая на заднем сиденье минивэна.