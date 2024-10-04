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Пожар на складе в Воронежской области локализовали

Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Ране ведомство сообщало, что в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на соседний склад.

«В Воронежской области локализовали пожар. Сотрудники МЧС России отстояли от огня второй склад и газовую станцию», — сообщило МЧС РФ.

Тушение продолжают порядка 90 специалистов и 28 единиц техники, уточнили в ведомстве.

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