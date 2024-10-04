Житель Уфы заподозрил уборщицу в гибели своего кота и отправил ее в кому

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, пьяный мужчина заподозрил женщину в том, что она якобы выкинула его кота с 24-го этажа. За это уфимец набросился с кулаками на уборщицу и зверски избил. Скорее всего, женщина бы погибла от его рук, если бы не вовремя оказанная медицинская помощь.