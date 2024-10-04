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Житель Уфы заподозрил уборщицу в гибели своего кота и отправил ее в кому

Пьяный уфимец избил уборщицу до состоянии комы из-за сброшенного с 24-го этажа кота
Источник: Комсомольская правда

В Уфе уборщица подъездов оказалась в реанимации с тяжелой травмы головы. Ее жестоко избил один из жильцов дома на Ахметова.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, пьяный мужчина заподозрил женщину в том, что она якобы выкинула его кота с 24-го этажа. За это уфимец набросился с кулаками на уборщицу и зверски избил. Скорее всего, женщина бы погибла от его рук, если бы не вовремя оказанная медицинская помощь.

— В результате действий фигуранта потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в медицинское учреждение, в настоящее время она находится в состоянии комы, — пояснили в СК.

Мужчине предъявлено обвинении в покушении на убийство. Сейчас он находится под стражей.

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