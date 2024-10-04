Бывшему директору и сотрудникам новосибирского медцентра вынесли приговор за обман пациентов

В Заельцовском районном суде Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора и сотрудников медцентра. На скамье подсудимых оказались пять человек. Их обвинялись в «мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество в составе организованной группы, в крупном размере».
«С 26 апреля 2018 года по 9 апреля 2021 медики обманывали пациентов. В ООО “Эбис” и ООО “Дженнер” болезни клиентов не лечили, а оказывали профилактические услуги. Тем самым обманом похитили 14 793 335 рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в пресс-службе суда.
При этом из преступлений врачи не смогли довести до конца «по независящим от них обстоятельствам» — пациенты расторгли договор досрочно.
«Вину подсудимые признали частично, ущерб потерпевшим возместили», — добавили в суде.
Суд приговорил медиков к условным срокам от 4 до 6 лет с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.