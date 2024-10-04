Бывшему директору и сотрудникам новосибирского медцентра вынесли приговор за обман пациентов

В Заельцовском районном суде Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора и сотрудников медцентра. На скамье подсудимых оказались пять человек. Их обвинялись в «мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество в составе организованной группы, в крупном размере».