Олбани
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшему директору и сотрудникам новосибирского медцентра вынесли приговор за обман пациентов

Медиков судили за мошенничество.

Источник: РИА "Новости"

В Заельцовском районном суде Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора и сотрудников медцентра. На скамье подсудимых оказались пять человек. Их обвинялись в «мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество в составе организованной группы, в крупном размере».

«С 26 апреля 2018 года по 9 апреля 2021 медики обманывали пациентов. В ООО “Эбис” и ООО “Дженнер” болезни клиентов не лечили, а оказывали профилактические услуги. Тем самым обманом похитили 14 793 335 рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в пресс-службе суда.

При этом из преступлений врачи не смогли довести до конца «по независящим от них обстоятельствам» — пациенты расторгли договор досрочно.

«Вину подсудимые признали частично, ущерб потерпевшим возместили», — добавили в суде.

Суд приговорил медиков к условным срокам от 4 до 6 лет с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.