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Уфимец едва не убил уборщицу из-за кота: женщина в коме

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе предъявил обвинение уфимцу по статье «покушение на убийство».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, 27 сентября в подъезде дома на улице Ахметова пьяный мужчина, заподозрив уборщицу в том, что она скинула его кота с 24-го этажа, нанес женщине множество ударов руками и ногами по голове и различным частям тела. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в больницу — она находится в состоянии комы.

«Умысел на убийство обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам — из-за своевременного оказания медпомощи потерпевшей. Сейчас допрашиваются очевидцы совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Судом по ходатайству следователя на время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировали в ведомстве.