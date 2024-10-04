Уфимец едва не убил уборщицу из-за кота: женщина в коме

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, 27 сентября в подъезде дома на улице Ахметова пьяный мужчина, заподозрив уборщицу в том, что она скинула его кота с 24-го этажа, нанес женщине множество ударов руками и ногами по голове и различным частям тела. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в больницу — она находится в состоянии комы.