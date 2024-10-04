Экс-начальник МЧС России по Краснодарскому краю освобожден от отбывания наказания

Однако с учетом времени нахождения Волынкина под стражей и домашним арестом, он освобожден от отбывания наказания в связи с его отбытием. От этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Установлено, что подсудимый, являясь начальником Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Так, в июле 2021 года подразделению, возглавляемому Волынкиным, были выделены денежные средства на закупку различных товаров для нужд 13 и 19 пожарно-спасательных частей десятого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. На эти средства подсудимый не только закупил товары, но и оплатил работы по ремонту тренировочной базы и учебной башни на территории 13 пожарно-спасательной части и устранению просадки грунта на территории 19 пожарно-спасательной части.
Зная, что деньги выделены исключительно на закупку товаров и их использование на другие цели запрещено законодательством, подсудимый дал устные указания подчиненным найти подрядчиков, которые выполнят ремонтные и строительные работы без заключения соответствующих государственных контрактов с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Подрядчик нашелся, с ним был заключен контракт. В сентябре 2021 года Олег Волынкин без заключения приемочной комиссии подписал универсальный передаточный документ, который свидетельствовал о якобы полном исполнении условий государственного контракта. Впоследствии несоответствия при выполнении контракта были выявлены в ходе проверки.
Приговор в законную силу не вступил.