Экс-начальник МЧС России по Краснодарскому краю освобожден от отбывания наказания

Установлено, что подсудимый, являясь начальником Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Так, в июле 2021 года подразделению, возглавляемому Волынкиным, были выделены денежные средства на закупку различных товаров для нужд 13 и 19 пожарно-спасательных частей десятого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. На эти средства подсудимый не только закупил товары, но и оплатил работы по ремонту тренировочной базы и учебной башни на территории 13 пожарно-спасательной части и устранению просадки грунта на территории 19 пожарно-спасательной части.